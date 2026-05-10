مصايف ئاكرێ "عقرة" رئة تنفس للسياح ومصدر رزق لآلاف الشباب في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تشرع منطقة ئاكرێ (عقرة) أبواب مصايفها أمام موجات السياح الوافدين من مختلف المناطق، محولةً جمال طبيعتها الخلابة إلى محرك اقتصادي ينبض بالحياة، ويوفر مئات فرص العمل للشباب المحليين الذين ينتظرون هذا الموسم بفارغ الصبر.

"نذير".. نموذج للشباب الطموح

في قلب أحد الأسواق التقليدية داخل المصايف، يقضي الشاب نذير رجب يومه في عرض وبيع المنتجات الطبيعية والمحلية التي تشتهر بها المنطقة. بالنسبة لنذير، فإن السياحة ليست مجرد نزهة للآخرين، بل هي "فرصة أمل" لتأمين لقمة العيش.

يقول نذير رجب لكوردستان 24: "مجيء السياح إلى عقرة يمثل أهمية قصوى لنا كشباب، فمن خلالهم نحصل على فرص عمل متنوعة. في فصل الشتاء، نعاني من الركود وتنعدم هذه الفرص تماماً بسبب توقف الحركة السياحية".

وجهة مفضلة وإشادات بطبيعة الإقليم

تستعد سبعة مصايف رئيسية في منطقة آكري هذا العام لاستقبال الزوار بآفاق سياحية متجددة. السياح الذين توافدوا على المنطقة عبروا عن انبهارهم بمناظرها الطبيعية.

مؤكدين أن إقليم كوردستان يظل الوجهة الأولى للباحثين عن الجمال والراحة.

تقول السائحة زينة خامو: "السياحة في كوردستان رائعة جداً، والبيئة نظيفة ومنظمة. المصايف هنا تأسر الأنظار بجمالها، وأتمنى أن يستمر الاهتمام بهذا الجمال الطبيعي".

كما شارك السائحان ليث ماجد ومرتضى علي بآراء مماثلة، مشيدين بحسن الضيافة والأجواء المعتدلة التي توفرها عقرة هرباً من حرارة الصيف في مناطق أخرى.

لغة الأرقام: 2000 فرصة عمل

لا يتوقف الانتعاش السياحي عند الجانب الجمالي، بل يمتد لأرقام اقتصادية ملموسة.

ووفقاً لإحصائيات مديرية سياحة آكري، فإن فصل الصيف يساهم سنوياً في توفير ما يقارب 2000 فرصة عمل للشباب في قطاعات مختلفة، تشمل الخدمات السياحية، المطاعم، وبيع البضائع والمنتجات المحلية.

ويعتبر المعنيون بالشأن الاقتصادي في المنطقة أن هذا الإقبال السياحي يمثل مكسباً كبيراً، حيث تفتح الأسواق أبوابها لعشرات الشباب الذين ينخرطون بفاعلية في تقديم الخدمات للزوار، مما يعزز الدورة الاقتصادية في عقرة ويبرز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في إقليم كوردستان.

تقرير : آري حسين – كوردستان24 – ئاكرێ (عقرة)