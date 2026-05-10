"8 فرق غواصين" في حالة تأهب.. دهوك تمنع السباحة في سدودها حمايةً للأرواح

أربيل (كوردستان 24)- مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، استنفرت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك فرقها المتخصصة، معلنةً عن إجراءات مشددة لحماية المواطنين والسياح من مخاطر الغرق في السدود والمسطحات المائية، مؤكدة أن مياه السدود "ليست مكاناً للسباحة".

استنفار لفرق الغواصين

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك، بيوار عبد العزيز، عن نشر 8 فرق غواصين متخصصة وتوزيعها على مختلف سدود المحافظة، ومنها سدود دهوك والموصل وخنس، وذلك مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي.

وقال عبد العزيز في تصريح لكوردستان 24: "هدفنا الأساسي هو مراقبة السدود والحد من حوادث الغرق التي تزهق الأرواح سنوياً. نحن نهيب بالمواطنين الالتزام التام باللوحات الإرشادية، ونشدد على أن السباحة في المناطق المحظورة ممنوعة منعاً باتاً لما تمثله من خطر حقيقي ومباشر على الحياة".

حظر شامل للنشاطات المائية

من جانبه، كشف مدير سد دهوك، فرهاد محمد، عن اتخاذ قرارات حاسمة تقضي بمنع السباحة نهائياً في سدود (دهوك، وخنس، وكشكان).

وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على السباحة فحسب، بل يشمل منع استخدام الدراجات المائية (الـ جت سكي) والزوارق بجميع أنواعها داخل هذه السدود.

وأوضح محمد أن "ارتفاع مناسيب المياه هذا العام ضاعف من المخاطر، ولن يُسمح لأي شخص باستخدام هذه الوسائل تحت أي ظرف"، مشيراً إلى تنسيق عالٍ مع الدفاع المدني لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات الميدانية.

مخاطر خفية تحت المياه الهادئة

وتحذر الجهات المختصة من أن مياه السدود تخفي تضاريس وعرة، وأعماقاً سحيقة، وأوحالاً كثيفة، مما يجعلها غير صالحة للسباحة حتى لأكثر السباحين مهارة.

وتظهر الإحصائيات أن معظم حوادث الغرق تقع خلال أشهر (حزيران، تموز، وآب)، حين يقصد المواطنون هذه المواقع هرباً من القيظ.

نداء عاجل للسلامة

وفي ختام تقريرها، وجهت مديرية الدفاع المدني نداءً عاجلاً إلى السياح والمواطنين بضرورة الابتعاد عن المياه العميقة وسياجات السدود، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الفرق الميدانية، وذلك لضمان قضاء موسم سياحي آمن وتجنب تكرار المآسي التي تسجل سنوياً في هذه المسطحات المائية.

يذكر انه يشهد اقليم كوردستان العراق كل صيف العديد من حالات الغرق، مع وجود تحذيرات مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني في عدم السباحة بكل الاماكن وانتشار فرق الاغاثة للحالات الطارئة.

تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 – دهوك