هولندا.. انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان أمستردام للأفلام الكوردية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلق مهرجان الفيلم الكوردي بنسخته الخامسة في العاصمة الهولندية أمستردام، تحت شعار "بين التقاليد والتغيير".

وفي تصريح لـ"كوردستان 24" اليوم الأحد، 10 أيار 2026، أفاد المخرج ريكار بارزان، المشارك بفيلم ضمن المسابقة الرسمية، بأن المهرجان يعرض 35 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، تشمل باقة متنوعة من الأفلام الكوردية الجديدة والكلاسيكية، تتراوح بين الأفلام الطويلة، الوثائقية، والأفلام القصيرة. كما أشار إلى إقامة جلسات نقاشية وحوارات مباشرة مع المبدعين عقب العروض، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على تحديات صناعة السينما الكوردية.

وأضاف بارزان أن الهدف الجوهري للمهرجان هو النهوض بالسينما الكوردية ومد جسور التواصل المباشر بين الفنانين الكورد والجمهور والمؤسسات السينمائية الأوروبية. كما يسعى المهرجان لمناقشة الصراع القائم بين الحفاظ على العناصر الثقافية والمتغيرات الاجتماعية الحديثة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا الهوية الكوردية، اللغة، وضغوط الاندماج والاغتراب عن الجذور، لا سيما في مناطق كوردستان الشمالية.

وأوضح المخرج أن الفعالية لا تقتصر على العروض السينمائية فحسب، إنما تمتد لتشمل أنشطة ثقافية، وعروضاً موسيقية، ولقاءات فنية، تهدف لتحويل المهرجان إلى فضاء حيوي لالتقاء المجتمع الكوردي ومتذوقي الفن. كما يعد المهرجان منصة أولى للعديد من السينمائيين الشباب لعرض نتاجاتهم في محفل دولي وبناء علاقات مع الجمهور وصناع السينما.

وبخصوص مشاركته الشخصية، ذكر ريكار بارزان أنه يشارك بفيلم يحمل عنوان "الموت بين الحياة"، والذي يتناول قصة شاب تضطره ظروف الحياة وعقباتها إلى اختيار طريق الهجرة غير الشرعية؛ حيث يجد نفسه أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها: النجاة، الموت، أو العودة، وهو ما يجعله يخوض تجربة فاصلة بين الحياة والموت سعياً وراء حياة أفضل وأكثر سعادة.

من الجدير بالذكر أن مهرجان أمستردام للفيلم الكوردي في دورته الخامسة، انطلق يوم السبت، 9 أيار 2026، بمشاركة 35 فيلماً كوردياً من كافة دول العالم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام.