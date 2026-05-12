البرلمان العراقي يستعد.. التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة الخميس المقبل

أربيل (كوردستان24)- تدخل الجهود الرامية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق مرحلة حاسمة، حيث يُتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة بعد غدٍ الخميس، لمنح الثقة للكابينة الحكومية الجديدة.

وصلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تشهد العملية السياسية في البلاد تغييرات متسارعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد مصدر خاص ومطلع من بغداد، بأنه من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الخميس الموافق 14 أيار/مايو 2026، جلسة خاصة مكرسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وبحسب معلومات مسربة حصلت عليها (كوردستان 24)، فقد توصلت القوى السياسية والكتل النيابية إلى صيغة نهائية لتوزيع المناصب. وفي هذا الإطار، قدمت الأطراف أسماء ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية إلى رئيس الوزراء المكلف لاختيار أحدهم.

من جهة أخرى، وكإجراء دستوري وقانوني حتمي، تم إرسال أسماء المرشحين المقترحين إلى "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" لتدقيقها.

ويرى مراقبون سياسيون أنه في حال تمت المصادقة على الأسماء من قبل الهيئة دون ملاحظات قانونية، فإن ذلك سيهيئ الأرضية لإتمام عملية التصويت ومنح الثقة تحت قبة البرلمان يوم الخميس دون عوائق تذكر، مما ينهي حالة الفراغ السياسي والإداري التي خيمت على مؤسسات الدولة العراقية منذ فترة.