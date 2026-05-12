وزارة الداخلية تصدر 9 قرارات جديدة لحماية البيئة ومنع التجاوزات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن حزمة من الإجراءات الجديدة والصارمة لحماية البيئة والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات على الطبيعة في كوردستان، والتي تضمنت 9 نقاط رئيسية.

وتأتي هذه القرارات في إطار برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وترجمةً للاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الحكومة مسرور بارزاني لملف الصداقة مع البيئة وحماية الثروات الطبيعية، حيث وجهت وزارة الداخلية سلسلة من القرارات الهامة إلى الجهات المعنية.

وصدرت هذه القرارات عقب سلسلة من الاجتماعات الموسعة والمكثفة التي عقدها وزير الداخلية "ريبر أحمد" مع وزارة الزراعة والموارد المائية، وهيئة حماية وتحسين البيئة، والمحافظين، ومشرفي الإدارات المستقلة، بهدف صياغة استراتيجية شاملة لمواجهة المخالفات البيئية.

واليوم الثلاثاء، 12 أيار 2026، وجه وزير الداخلية ريبر أحمد، بموجب الكتاب الرسمي المرقم (13788) ووفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة له، هذه القرارات إلى المؤسسات المعنية للبدء بتنفيذها فوراً.

وفيما يلي ملخص القرارات التسعة لوزارة الداخلية لحماية بيئة وطبيعة كوردستان:

1- استبدال النايلون بالورق: تشجيع استخدام الورق بدلاً من النايلون والزجاج في الاحتياجات اليومية، وتقديم الدعم للمصانع المنتجة للورق.

2-الرقابة والعقوبات: المراقبة الصارمة لتنفيذ التعليمات البيئية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، ومعاقبة المخالفين.

3-غرامات مالية تصل لـ 8 ملايين دینار: منح الصلاحية لدوائر البيئة في المحافظات والإدارات المستقلة لفرض غرامات مالية تصل إلى (8,000,000) ثمانية ملايين دينار بحق المخالفين.

4-فرق جوالة في المناطق السياحية: تشكيل فرق مشتركة من (الشرطة، الآسايش، وشرطة الغابات والبيئة) لإجراء جولات ميدانية في المناطق السياحية ومعاقبة الأشخاص الذين يلوثون البيئة بشكل مباشر.

5-توسيع اللجان: إضافة ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز تنسيق الاستجابة للأزمات إلى لجان حماية البيئة.

6-اجتماعات شهرية: تكليف المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة بعقد اجتماعات شهرية وتكثيف حملات التوعية والرقابة.

7-إزالة التجاوزات: تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي لمنع وإزالة أي نوع من التجاوزات على أملاك الدولة والغابات والموارد المائية.

8-حظر حرق مخلفات الحصاد: منع حرق البقايا الزراعية (الكلش) بعد موسم الحصاد، وذلك لحماية الكائنات الحية والحد من نشوب الحرائق.

9-دور الإعلام: توجيه المؤسسات الإعلامية بنشر الوعي البيئي وتعريف المواطنين بالقوانين والعقوبات المترتبة على المخالفات.