ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية في إيران وسط أزمة نفط عالمية

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية في إيران، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي بات في حالة "موت سريري" بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني المضاد لإنهاء الأعمال العدائية.

توقيت القرار ورحلة الصين

ورغم التصعيد في التصريحات، أكدت المصادر أنه من غير المرجح اتخاذ قرار رئيسي بشأن كيفية المضي قدماً قبل مغادرة الرئيس الأمريكي إلى الصين اليوم الثلاثاء 12 ایار/مایو 2026.

وفي سياق متصل، وجه مستشار للمرشد الأعلى الإيراني تحذيراً شديد اللهجة لترامب، دعاه فيه إلى عدم "إساءة فهم" غياب القتال الحالي واعتباره نصراً، وذلك تزامناً مع توجهه إلى بكين.

تحذيرات من أزمة نفطية

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت شركة نفط سعودية عملاقة من أن أسواق النفط لن تعود إلى طبيعتها خلال العام الجاري إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز في وقت قريب.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف واحتواء الأزمة، قامت الولايات المتحدة بسحب 53.3 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي لإقراضها لشركات الطاقة، وذلك ضمن جهود دولية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة