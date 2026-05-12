ترامب لـ "كوردستان 24": زيارتي للصين ستكون إيجابية

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زيارته المرتقبة إلى الصين ستشكل محطة "تاريخية" في العلاقات بين القوتين العظميين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الخيارات العسكرية الإيرانية قد استُنفدت تماماً، وأن طهران ليس أمامها سوى خيار الاتفاق أو "النهاية".

لقاء قمة في بكين

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" في واشنطن، الثلاثاء 12 مايو 2026، قال الرئيس ترامب: "زيارتي للصين ستكون إيجابية للغاية، وسنقد عقد اجتماعاً جيداً جداً". وكشف ترامب عن تواصل مسبق مع القيادة الصينية، موضحاً: "تحدثت مع الرئيس شي جين بينغ، ويمكنني القول إن كلينا حريص جداً على إنجاز هذا الاجتماع".

ورغم وصفه للعلاقات مع بكين بأنها "علاقة كبرى بين قوتين عالميتين"، إلا أن ترامب قلل من حاجة واشنطن لتدخل صيني في الملف الإيراني، قائلاً: "سأجري نقاشاً مطولاً مع شي جين بينغ، لكنني لا أعتقد أنني بحاجة لمساعدته في قضية إيران".

تقييم الموقف العسكري الإيراني

وفيما يخص التصعيد مع طهران، قدم الرئيس الأمريكي تقييماً قاسياً للقدرات الإيرانية الحالية، معتبراً أن إيران "دُمرت عسكرياً" بالكامل. وأوضح ترامب في تصريحاته للصحفيين: "لم تعد لديهم قوة بحرية، ولا سلاح جو، وأنظمة الرادار والدفاع الجوي لديهم سقطت، وحتى قادتهم لم يعودوا موجودين".

وتابع ترامب أن إيران أمام خيارين فقط: "إما القيام بالعمل الصحيح (إبرام اتفاق)، أو سننهي المهمة تماماً"، مشدداً على موقفه الثابت بمنع طهران من حيازة السلاح النووي بنسبة 100%، واصفاً أي تفكير بخلاف ذلك بأنه "يفتقر للحكمة".

وساطة باكستان والوضع الاقتصادي

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أثنى ترامب على الدور الذي لعبته باكستان كطرف وسيط، واصفاً جهود رئيس الوزراء والقيادة العسكرية الباكستانية بأنها "رائعة وعظيمة".

داخلياً، دافع ترامب عن سياسته، مشيراً إلى أن سوق الأسهم الأمريكية وصلت إلى مستويات قياسية رغم ظروف الحرب، مؤكداً أن الأولوية القصوى كانت دائماً منع إيران من امتلاك السلاح النووي، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة.

أوكرانيا وروسيا

وفي ختام تصريحاته، حمل الرئيس الأمريكي أنباءً متفائلة بشأن الصراع في أوروبا، مؤكداً أن "الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها". كما أبدى انفتاحه على زيارة روسيا في المستقبل، قائلاً: "سأقوم بتلك الزيارة في أي وقت تقتضي فيه الضرورة ذلك".