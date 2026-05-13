السوداني يرشح "باسم محمد خضير" لوزارة النفط خلال لقائه نواب محافظة البصرة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 13 ایار 2026، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، مستجدات المشهد السياسي ومسارات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني.

وذكر بيان لمكتبه، أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع العامة في البلاد، حيث أبلغ السوداني نواب المحافظة بقرار قيادة ائتلاف الإعمار والتنمية ترشيح باسم محمد خضير لتولي حقيبة وزارة النفط في التشكيلة الحكومية المرتقبة، مبيناً أن الاختيار جاء لما يتمتع به المرشح من "خبرة وكفاءة"، فضلاً عن كونه من أبناء محافظة البصرة.

ودعا السوداني خلال الاجتماع نواب البصرة إلى دعم هذا الترشيح، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف السياسية الوطنية للمضي قدماً في استكمال الكابينة الوزارية.

كما شدد اللقاء على ضرورة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتفعيل برامج الإصلاح والإعمار والنهوض بالواقع الاقتصادي في عموم المحافظات العراقية.