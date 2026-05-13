المحكمة الجنائية العليا تعقد جلستها الثانية لمحاكمة المتهم عجاج التكريتي في ملف سجن نقرة سلمان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تُعقد غداً الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة عجاج التكريتي، مدير سجن "نقرة سلمان"، أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، وذلك بحضور المشتكين وفريق المحامين.

اليوم الأربعاء، 13 أيار 2026، صرح إياد كاكايي، محامي ضحايا الأنفال في قضية عجاج، لشبكة "كوردستان 24" قائلاً: "غداً الخميس 15 أيار 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ستُعقد الجلسة الثانية لمحاكمة عجاج التكريتي، مدير سجن نقرة سلمان، في المحكمة الجنائية العراقية العليا بحضور المشتكين وفريق الدفاع".

وأضاف كاكايي: "من المقرر في جلسة الغد الاستماع إلى أقوال عجاج وتدوين إفادته، كما لا يُستبعد أن تصدر المحكمة في الجلسة ذاتها قراراً نهائياً بشأن مصير هذا المجرم".

وكانت محكمة الرصافة قد قررت يوم الخميس، 7 أيار 2026، تأجيل جلسة عجاج إلى 14 أيار 2026، وذلك بعد الاستماع لإفادات 25 شاهداً.

وبحسب معلومات مراسل "كوردستان 24" في بغداد، فقد أنكر عجاج التكريتي خلال الجلسة الأولى للمحكمة جزءاً من الجرائم التي ارتكبت في نقرة سلمان؛ ولهذا السبب أجلت المحكمة الجلسة إلى 14 أيار 2026 لإجراء مزيد من التحقيقات في القضية. لكن المثير للاهتمام أن أغلب الحاضرين في القاعة تحدثوا عن الجرائم التي ارتكبها عجاج التكريتي.

من هو عجاج أحمد؟

اسمه الكامل عجاج أحمد حردان التكريتي، المعروف بلقب "جلاد سجن نقرة سلمان". ينتمي إلى فخذ "نزار" من عشيرة "ألبو ناصر". كان أحد المشرفين على سجن نقرة سلمان في محافظة السماوة، وهو أحد المتورطين في جرائم الأنفال عام 1988.

بعد سقوط نظام البعث عام 2003، انتقل عجاج من كركوك إلى سوريا واستقر في منطقة "جرمانا" قرب دمشق. لديه ثلاثة أبناء، اثنان منهم كانا عضوين في تنظيم القاعدة وقُتلا في اشتباكات بمنطقة الضلوعية قرب صلاح الدين.

وبعد مرور 37 عاماً على جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والأنفال ضد الكورد، ألقي القبض على عجاج أحمد في 31 تموز/يوليو من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي.