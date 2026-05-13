مكتب نتنياهو يعلن عن "زيارة سرية" إلى الإمارات ولقاء مع محمد بن زايد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 13 ایار/مایو 2026، عن قيام الأخير بـ "زيارة سرية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الحرب مع إيران، التقى خلالها برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر المكتب في بيان له أن هذه الزيارة أسفرت عن تحقيق "اختراق تاريخي" في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، دون أن يحدد البيان التوقيت الدقيق الذي جرت فيه الزيارة. ويعد هذا الإعلان المرة الأولى التي تقر فيها إسرائيل علنًا بقيام نتنياهو بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

ويرجح أن "الاختراق التاريخي" المشار إليه يرتبط بنشر منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية في الإمارات؛ حيث تشير تقارير إلى أن نتنياهو كان قد أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بإرسال بطارية من المنظومة المخصصة لاعتراض القذائف قصيرة المدى إلى الإمارات، بالإضافة إلى أفراد لتشغيلها.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن إسرائيل ترى في هذه المرحلة فرصة لتعزيز علاقاتها مع الإمارات بشكل أكبر، تزامناً مع ما يوصف بابتعاد أبوظبي عن حلفائها التقليديين نتيجة تباين المواقف بشأن الحرب الدائرة مع إيران.



المصدر: CBS News