شي لرؤساء شركات أميركية: أبواب الصين "ستُفتح أكثر فأكثر" أمام العالم

أربيل (كوردستان24)- وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء جمعه مع رؤساء شركات أميركية يرافقون ألرئيس دونالد ترامب في بكين الخميس، بأن أبواب بلاده "ستُفتح أكثر فأكثر" على العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن شي قوله "تشارك الشركات الأميركية بشكل فعّال في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، ويستفيد كلا الجانبين من ذلك. وستُفتح أبواب الصين أكثر فأكثر. وترحب الصين بتعزيز الولايات المتحدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة معها، وهي على ثقة بأن الشركات الأميركية ستحظى بآفاق أفضل في الصين".

