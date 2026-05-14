البرلمان العراقي يعقد جلسة منح الثقة لكابينة "علي الزيدي" اليوم

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، 14 أيار 2026، جلسة خاصة لمنح الثقة للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. وذكرت مصادر مطلعة أن التصويت سيشمل الجزء الأكبر من التشكيلة، بينما سيتم إرجاء حسم بعض الوزارات والمناصب إلى ما بعد عطلة البرلمان.

وكشف مصدر من داخل "الإطار التنسيقي" في تصريح لشبكة (كوردستان 24)، عن تفاصيل الاتفاق النهائي لتوزيع الحصص الوزارية بين القوى السياسية المشكلة للحكومة الاتحادية الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي): حصل على وزارتي الداخلية والتعليم العالي.

تحالف الإعمار والتطوير (محمد شياع السوداني): نال ثلاث وزارات استراتيجية وهي النفط، الكهرباء، والزراعة.

تحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم): حصل على وزارتي المالية، والشباب والرياضة.

تحالف تقدم (محمد الحلبوسي): كانت من نصيبه وزارتا التربية والصناعة.

تحالف حسم (ثابت العباسي): حصل على حقيبة وزارة الدفاع.

حركة صادقون (قيس الخزعلي): نال منصب نائب رئيس الوزراء.

تحالف عزم (مثنى السامرائي): حصل على وزارتي التخطيط والثقافة.

مفاوضات شاقة وصراع على السيادية

شهدت الفترة الماضية، منذ تكليف الزيدي، مفاوضات مكثفة وخلافات حادة بين أقطاب الإطار التنسيقي، لا سيما بين ائتلافي "دولة القانون" و"الإعمار والتطوير" حول وزارتي الداخلية والنفط، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية التي ستعرض في جلسة اليوم.

يأتي انعقاد الجلسة قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للمكلف؛ حيث كان رئيس الجمهورية قد كلف علي الزيدي رسمياً بتشكيل الحكومة في 27 نيسان 2026. وبحسب الدستور، يمتلك المكلف 30 يوماً لتقديم كابينته ونيل الثقة، وبخلاف ذلك (أي بحلول يوم غد الجمعة 15 أيار) ستنتهي المدة القانونية لتكليفه.

يُذكر أن رئيس الوزراء المكلف كان قد سلم برنامجه الوزاري إلى رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، في السابع من أيار الجاري، تمهيداً لجلسة اليوم التي تأتي في سياق تفاهمات سياسية تعتمد مبدأ "المحاصصة" والتوافق بين المكونات والقوى الرئيسية.