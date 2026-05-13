بين "مزاح" الخلافة و"جدية" الملف الإيراني.. جي دي فانس يكشف كواليس محادثات البيت الأبيض

أربيل (كوردستان24)- تطرق نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 13 ایار/مایو 2026، إلى ملفات شائكة جمعت بين كواليس السياسة الداخلية للبيت الأبيض وتطورات المفاوضات الدولية المعقدة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.

فانس وروبيو.. هل بدأت منافسة "المتدرب"؟



في الجانب السياسي، قلل فانس من أهمية "استطلاع الرأي" العفوي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب خلال عشاء بـ "حديقة الورد"، حين فاضل أمام الحضور بين فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كخلفاء محتملين له في انتخابات 2028.

وعلّق فانس بفكاهة قائلاً إن الرئيس "يمزح معنا قليلاً"، مشيراً إلى أن الأمر ليس مجرد نسخة جديدة من برنامج ترامب الشهير "المتدرب" (The Apprentice) لاختيار خليفته. وأضاف أن ترامب، بصفته متابعاً شغوفاً بالسياسة، يجد متعة في "التلاعب بهذه الأفكار" ومناقشتها بشكل ودي.

تقدم حذر في الملف الإيراني

وعلى صعيد أكثر جدية، كشف نائب الرئيس عن مستجدات المفاوضات مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تحرز تقدماً" في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب الجارية. ومع ذلك، شدد فانس على أنه "من المبكر جداً" الجزم ما إذا كان هذا التقدم كافياً لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي للأبد.

وأوضح فانس أنه أجرى مشاورات مكثفة صباح الأربعاء مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى عدد من "الأصدقاء في العالم العربي".

وختم فانس تصريحاته بالقول: "السؤال الجوهري الآن هو: هل أحرزنا تقدماً كافياً يرضي (الخط الأحمر) الذي وضعه الرئيس ترامب؟"، في إشارة إلى إصرار الإدارة على منع طهران تماماً من امتلاك أي قدرات نووية عسكرية.



المصدر: AP