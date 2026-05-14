إنجاز 20 كيلومتراً من الطريق المزدوجة في سوران.. تقليص زمن السفر وخفض الحوادث بنسبة 90%

أربيل (كوردستان24)- شهد قطاع الطرق والجسور في إدارة سوران المستقلة نقلة نوعية بإنجاز 20 كيلومتراً من الطريق المزدوجة (سايدين)، مما ساهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة الازدحامات المرورية التي كانت تمتد لعدة كيلومترات، واختصار المسافة بين مدينة أربيل وقضاء سوران.

وعبّر عدد من السائقين في المنطقة لـ "كوردستان 24" عن ارتياحهم الكبير لهذه المشاريع؛ حيث قال السائق نصر الدين إسماعيل: "نتقدم بالشكر لحكومة الإقليم على تحويل هذا الطريق إلى مزدوج، ونأمل أن يتم إصلاح طريق (الغەلی) بنفس الطريقة". من جانبه، أكد السائق غازي زرار أن "الازدحامات الخانقة التي كانت تشهدها المنطقة تلاشت تماماً، وانخفضت نسبة حوادث السير بنسبة 90%". أما السائق أيوب أبو بكر، فقد أشاد بجودة التنفيذ، معتبراً أن "مشاريع رئيس الحكومة مسرور بارزاني تتميز بالدقة والنوعية العالية التي لا تحتاج إلى إعادة إصلاح".

بدورها، أكدت شرطة المرور في المنطقة التأثير الإيجابي لهذه الطرق على السلامة العامة. وصرح المتحدث باسم مرور سوران، محسن تحسين، قائلاً: "نشهد انخفاضاً هائلاً في حوادث السير على طريق (سبيلك-خليفان) منذ تحويله إلى مزدوج. ورغم أن الحوادث لم تنتهِ كلياً، إلا أننا لم نعد نسجل حوادث بليغة تؤدي إلى حالات وفاة أو إصابات خطيرة، وهذا تطور إيجابي كبير لإدارة سوران".

وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تولي أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية للطرق. وبحسب الخطة، يهدف المشروع إلى تحويل طريق (بيگندان - أربيل) المؤدي إلى الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل إلى طريق مزدوج، لتعزيز الحركة السياحية والتجارية وتقليل زمن الرحلات الجوية والبرية، ولم يتبقَّ سوى جزء بسيط لتكتمل المسافة بين سوران وأربيل بالكامل بنظام "السايدين".