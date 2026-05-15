الإمارات لـ إيران: لن نسمح بأي تهديد ولدينا القدرة على التصدي للهجمات

أربيل (كوردستان 24)- رفضت أبوظبي الجمعة "مزاعم" طهران بشأن ضلوعها في الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، بعدما اتهمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع لدول مجموعة بريكس، بأنها "شريك فاعل" في هذا النزاع.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن وزير الدولة خليفة بن شاهين المرر أكد خلال الاجتماع "رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها".

مشددا على احتفاظها "بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي".

وجاء البيان عقب اجتماع لمجموعة بريكس الخميس في نيودلهي قال خلاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك".

واضاف عراقجي في تصريحات أوردتها لاحقا وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) "نصحت ممثلي الإمارات العربية المتحدة بأن تل أبيب وواشنطن "لا يمكنهما ضمان أمنهم" وبأن أبوظبي "لمست عواقب وجود قواعد أميركية" على أراضيها.

وتعرضت الإمارات "لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة"، بحسب ما أفادت الخارجية الإماراتية في بيانها.

ونقل البيان عن المرر قوله إن "الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها".