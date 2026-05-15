رضائي لـ كوردستان24: استعددنا لسيناريو الصراع الشامل وردنا القادم سيكون الأقوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الإيراني، اليوم الجمعة، عن استعدادات عسكرية وتشريعية شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة.

مؤكدة أن القواعد الناظمة للملاحة في مضيق هرمز قد تغيرت بشكل جذري ولن تعود إلى سابق عهدها.

وفي تصريحٍ لكوردستان24، كشف المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، عن إتمام صياغة مشروع قانون "الخطوات الاستراتيجية لأمن مضيق هرمز" تمهيداً لعرضه على البرلمان.

مشيراً إلى أن طهران تتجه لفرض "إطار قانوني" جديد للسيطرة على المضيق، بحيث تقتصر الملاحة فيه على السفن "الصديقة" وبالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة الإيرانية.

وقال رضائي: لقد استعددنا لاستئناف الحرب.

معتبراً أن جغرافيا المنطقة وتاريخها قد انقسما فعلياً إلى مرحلتي ما قبل وما بعد حرب الـ40 يوماً التي اندلعت في شباط الماضي.

وحذر من أن أي صراع جديد سيواجه برد إيراني "أكثر قوة وتدميراً"، مشدداً على أن كافة سيناريوهات توسع المواجهة قيد الحسبان.

وعلى الصعيد الإقليمي، وصف رضائي العلاقة مع إقليم كوردستان بالودية، إلا أنه ربط استقرارها بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية مع بغداد.

مؤكداً أن "اتفاق وقف إطلاق النار" الحالي لا يشمل الجماعات المسلحة المعارضة، وأن طهران لن تتردد في شن "هجمات استباقية" ضد أي مصدر تهديد تشعر به.

يأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت لا تزال فيه الوساطة الباكستانية في إسلام آباد تحاول تحويل الهدنة المؤقتة إلى اتفاق نهائي، بعد صراع دامٍ أدى إلى خسائر قيادية جسيمة في طهران وأزمة طاقة عالمية غير مسبوقة إثر إغلاق الممرات المائية الدولية.