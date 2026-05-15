كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية تهنّئ الزيدي بنيله ثقة البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً هنأت فيه علي فالح الزيدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتسنمه مهام رئاسة مجلس الوزراء العراقي الاتحادي.

وأعربت الكتلة في بيانها عن خالص تمنياتها للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

مشددة على أهمية العمل في إطار الدستور والقانون لضمان نجاح المسار السياسي.

وفيما يأتي نص البيان:

بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتسلّمه مهام رئاسة مجلس الوزراء العراقي الاتحادي، نتقدم بأحرّ التهاني إلى السيد علي فالح الزيدي.

ونأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من أداء مهامها ومسؤولياتها في إطار الدستور والقانون، وأن تنجح في معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي

15 أيار 2026