ترامب مهدداً إيران: بإمكاننا تدمير البنية التحتية خلال 48 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تحذيرات هي الأعنف من نوعها تجاه طهران.

مؤكداً امتلاك الولايات المتحدة القدرة العسكرية الكاملة لشلّ البنية التحتية الإيرانية وتدميرها في غضون يومين فقط.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع قناة "فوكس نيوز"، إن القوات الأميركية وجهت بالفعل ضربات وصفها بـ"القاسية وغير المتوقعة" للداخل الإيراني خلال الفترة الماضية.

مشدداً في الوقت ذاته على أنه لم يستهن يوماً بقدرة الخصم على الصمود أو التحمل، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تحتفظ بخيارات عسكرية لم تُفعل بعد.

وأوضح الرئيس الأميركي في تصريحاته أن البنية التحتية المدنية، ولا سيما الجسور الحيوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، لم تدخل ضمن دائرة الاستهداف المباشر حتى الآن.

مستدركاً بالقول: "لدينا القدرة التقنية والعسكرية لإبادة هذه المنشآت بالكامل وتحويلها إلى أثر بعد عين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة".

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية غير مسبوقة، لتعكس إصرار الإدارة الأميركية على استخدام لغة الردع القصوى في مواجهة التحركات الإيرانية، مع التأكيد على أن "قوة الصدمة" القادمة قد تستهدف مفاصل الدولة الأساسية في حال استمرار المواجهة.