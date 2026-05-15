بوتين خلال تهنئة الزيدي: نتطلّع إلى تعميق العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24) بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى علي فالح الزيدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، مؤكداً حرص موسكو على تعميق العلاقات الثنائية.

وذكرت رسالة التهنئة أن العلاقات الروسية العراقية تستند إلى إرث طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، معربة عن الأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة تحت قيادة الزيدي تطوراً ملموساً في مجالات التعاون المشترك وبما يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين.

وشدد بوتين في رسالته على أهمية العمل الثنائي المثمر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات التنموية والاستراتيجية.

تأتي هذه التهنئة غداة جلسة التصويت التي عقدها مجلس النواب العراقي أمس الخميس، والتي منح خلالها الثقة بالأغلبية المطلقة للمنهاج الوزاري ولـ 14 وزيراً في الكابينة الحكومية الجديدة برئاسة الزيدي، لتبدأ بذلك الحكومة مهامها الرسمية خلفاً للحكومة السابقة.