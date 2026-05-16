إنجاز مشروع توثيقي عن دور اللاعبين الكورد في التأهل إلى المونديال

أربيل (كوردستان 24)- أنجز الكاتب والناقد الرياضي أحمد يونس مشروعاً توثيقياً موسعاً بعنوان “الذاكرة الرياضية الكوردية”، يتضمن إعداد لوحات مصوّرة توثيقية تضم مجموعة من أبرز الصور للاعبين الكورد خلال مشوار التصفيات، مرفقة بمعلومات تفصيلية لكل لقطة، تشمل توقيت المباراة، الحدث المرتبط بها، وتحليلاً فنياً يوضح أهمية اللحظة ودور اللاعب فيها، في إطار تقديم سرد بصري متكامل يوثّق أبرز المحطات.

ويعتمد المشروع على بناء أرشيف متكامل يجمع بين السرد التوثيقي وأعمالاً فنية بصرية تتجسد في نحت ورسم وجوه اللاعبين ولحظاتهم الحاسمة على مواد ذات دلالة رمزية، في محاولة لتحويل الذاكرة الكروية إلى أعمال ملموسة تعبّر عن الهوية والحضور، وتخلّد أبرز محطات التأهل بأسلوب فني يجمع بين التوثيق والإبداع.

متضمناً توثيقاً دقيقاً لأسماء اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات، إلى جانب رصد اللحظات الحاسمة التي كان لهم فيها تأثير مباشر على نتائج المباريات.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن المشروع خلال الأسبوع المقبل، مع الكشف عن تفاصيله الكاملة وتقديمه عبر منصات إعلامية ورياضية، ليكون متاحاً للمتابعين والمهتمين بالشأن الكروي