أستون فيلا يضمن مقعده في دوري الأبطال بفوزٍ عريض على ليفربول

أربيل (كوردستان 24)- حقق أستون فيلا فوزا عرضيا على ضيفه ليفربول 4-2 وضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة.

وتناوب على تسجيل رباعية أستون فيلا مورغان روجرز (41)وأولي واتكنز هدفين (56 و72) وقائده الاسكتلندي جون ماكغين (88)، فيما سجل القائد فيرجيل فان دايك هدفي ليفربول (51 و90+1).

وقبل هذه المواجهة، احتاج ليفربول الرابع واستون فيلا الخامس برصيد 59 نقطة لكل منهما، إلى فوز واحد فقط للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فكان اصحاب الأرض على الموعد وحققوا مسعاهم قبل 5 أيام من خوضهم نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" أمام فرايبورغ الألماني الأربعاء المقبل.

كما ثأر رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري من خسارتهم 0-2 ذهابا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في الجولة العاشرة، متسلحين بقوة الأرض حيث جمعوا 38 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة مع 12 فوزا وتعادلين وخمس هزائم.

وبهذا الفوز، واصل أستون فيلا صحوته بعد ثلاث هزائم تواليا في جميع المسابقات، فحقق فوزا ساحقا على نوتنغهام فوريست 4-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتعادل مع بيرنلي 2-2 الأحد في الدوري، رافعا رصيده إلى 62 نقطة وانتزع المركز الرابع من ليفربول الذي بات مهددا بالغياب عن المسابقة القارية الأم.

وفشل فريق "الريدز" في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة، فبعد خسارته على ملعب "أولد ترافورد" أمام مانشستر يونايتد 2-3 في الثالث من ايار/مايو، تعادل على ملعبه "أنفيلد" مع تشلسي 1-1 السبت.