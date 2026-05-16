طقس العراق.. أمطار رعدية وتصاعد للغبار وتباين في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن توقعاتها للحالة الجوية في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى خارطة من التقلبات تشمل هطول أمطار رعدية، وتصاعداً للغبار، وTabايناً ملحوظاً في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

ذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الجبلية. وأشار البيان إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الوسط والشمال، واستقرارها في الجنوب، حيث ستسجل العاصمة بغداد 32 درجة مئوية، فيما تصدرت محافظتا البصرة وذي قار القائمة بـ35 درجة مئوية.

توقعت الهيئة أن يشهد يوم الاثنين تصاعداً للغبار في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تتجاوز سرعتها 40 كم/س، مما سيؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية لتصل إلى (2-4) كم في مناطق الغبار. كما يُتوقع استمرار هطول زخات مطر رعدية متفرقة في المنطقة الشمالية، مع تسجيل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بعموم البلاد.

وبحسب التقرير، فإن طقس يوم الثلاثاء سيشهد انخفاضاً عاماً في درجات الحرارة، مع بقاء فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأجزاء الشمالية. أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، مع تجدد فرص الأمطار الرعدية في بعض مناطق الشمال، واستقرار درجات الحرارة عند مستويات اليوم السابق.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأحد:

البصرة وذي قار: 35°م

ميسان، المثنى، الديوانية، واسط: 34°م

بابل، كربلاء، النجف: 33°م

بغداد: 32°م

صلاح الدين والأنبار: 31°م

ديالى: 30°م

كركوك: 29°م

نينوى: 28°م

أربيل ودهوك: 25°م

السليمانية: 24°م