بزشكيان لـ"بابا الفاتيكان": نثمن مواقفكم المنطقية ضد الهجمات التي استهدفت بلادنا

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 16 مايو/أيار 2026، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى قداسة بابا الفاتيكان، "ليو الرابع عشر"، أعرب فيها عن تقديره لمواقف الفاتيكان الرافضة للهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخراً ضد الأراضي الإيرانية.

وجاء في نص رسالة بزشكيان: "أثمن عالياً موقفكم الأخلاقي والمنطقي تجاه الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران"، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات "لا تستهدف إيران فحسب، بل تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والقيم الإنسانية العالمية".

وأوضح الرئيس الإيراني في رسالته أن الشعب الإيراني بكافة مكوناته من "مسلمين، مسيحيين، يهود، وزرادشتيين" قد تعايش بسلام وأمان على هذه الأرض لقرون طويلة بناءً على أواصر تاريخية وثقافية ودينية متينة. وأضاف أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة، والتي استُخدمت كمنطلق للهجوم على إيران، هو ما دفع القوات المسلحة الإيرانية للرد والدفاع عن سيادة البلاد.

كما شدد بزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية جاءت في إطار "الدفاع المشروع" واستهدفت مصالح المعتدين، مؤكداً في الوقت ذاته التزام طهران بالحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية لتسوية النزاعات. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه ما وصفه بـ "الأفعال غير القانونية" للولايات المتحدة.

يُذكر أن بابا الفاتيكان كان قد انتقد في عدة مناسبات خلال فترة الصراع الراهنة التحركات الأمريكية، واصفاً التهديدات الموجهة ضد الشعب الإيراني بأنها "غير مقبولة". وفي مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، وردًا على دعوة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، للصلاة من أجل الجنود الأمريكيين، قال البابا في خطاب له: "إن نزعة الهيمنة والسيطرة لا تتفق بأي حال من الأحوال مع تعاليم ورسالة يسوع المسيح".