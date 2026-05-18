صحة إقليم كوردستان تحذر: الأدوية المهربة "سموم" تفتقر للفاعلية وتهدد الحياة

أربيل (كوردستان24)- أطلقت وزارة الصحة في إقليم كوردستان تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من مخاطر الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة وغير القانونية، مشددة على أن التعامل مع هذه المواد يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة وتلاعباً بمقدرات المواطنين المالية.

وأثنت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأحد، على جهود القوى الأمنية وقوات الآسايش في ضبط شحنات الأدوية المهربة، داعية المواطنين إلى الحذر التام من أي منتج طبي لا يحمل "ستيكر" الوزارة الرسمي أو يدخل الإقليم عبر طرق غير شرعية.

وجاء في البيان: "تأكدوا أن الأدوية المهربة تفتقر للأصالة والفاعلية الطبية، وهي مواد ترسناكة (خطيرة) قد تؤدي لنتائج عكسية. نحث الجميع على عدم هدر أموالهم في شراء أدوية بلا (ستيكر)، لأنها لا توفر أي علاج بل تشكل خطراً على حياتكم".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي كـ "واجب وطني"، من خلال الإبلاغ الفوري عبر الخطوط الساخنة عن أي صيدلية أو جهة تروج لمستلزمات طبية مهربة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وجود حتى "قطعة دواء واحدة" مهربة أو بلا ملصق رسمي في أي مكان داخل إقليم كوردستان سيُعامل كـ "جريمة"، وسيتم تقديم المتورطين إلى القضاء لاتخاذ أقسى العقوبات القانونية بحقهم، حفاظاً على أمن وصحة المجتمع.