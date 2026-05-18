برشلونة يكتب التاريخ في "كامب نو"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كلّل نادي برشلونة مسيرته المثالية في الدوري الإسباني لهذا الموسم بإنجاز تاريخي غير مسبوق، بعد فوزه على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وبهذا الانتصار، دخل "البلاوغرانا" التاريخ من أوسع أبوابه كأول فريق في تاريخ الليغا ينجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها على ملعبه طوال موسم كامل، حيث حقق العلامة الكاملة بـ19 انتصاراً من أصل 19 مواجهة بيتية، قبل أن يختتم مشواره في البطولة السبت المقبل برحلة خارجية لمواجهة فالنسيا على ملعب "ميستايا".

وتحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، نجح الفريق الكتالوني في الحفاظ على لقبه بصلابة هجومية ودفاعية لافتة على أرضه، إذ سجل لاعبوه 57 هدفاً في "كامب نو"، بينما لم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف فقط طوال الموسم.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فقد حطم برشلونة بهذا الرقم الإنجاز السابق المسجل باسم غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي كان قد فاز بجميع مبارياته على أرضه في موسم 1985-1986، لكن برصيد 17 مباراة فقط آنذاك.

ويعكس هذا الرقم القياسي الهيمنة المطلقة التي فرضها برشلونة منذ العودة لملعبه التاريخي، وهو الموسم الذي شهد لحظة استثنائية بحسم لقب الليغا رسمياً على أرضية ميدانه خلال مواجهة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد.