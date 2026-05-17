طقس العراق يشهد تذبذباً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الجوية للأيام المقبلة، مرجحةً حدوث تقلبات تشمل تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار مع تذبذب واضح في درجات الحرارة.

وأشار بيان للهيئة إلى أن طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

بينما سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لزخات مطر رعدية، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة العظمى لتصل ذروتها في محافظتي ذي قار والمثنى عند 41 درجة مئوية، وفي النجف الأشرف 40 درجة، بينما تسجل العاصمة بغداد 37 درجة مئوية.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي ستؤدي إلى تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات.

وبالنسبة ليوم الأربعاء، توقعت الهيئة طقساً غائماً جزئياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بضع درجات في الوسط والشمال ومقاربتها لليوم السابق في الجنوب.

وتختتم التوقعات ليوم الخميس بطقس غائم جزئي مع فرص لتساقط أمطار خفيفة ورعدية في المنطقة الشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الوسط والشمال واستمرار ارتفاعها في المنطقة الجنوبية من البلاد.