عدل إقليم كوردستان تصدر تعليمات مشددة لمكافحة "تزوير التواقيع والبصمات" في الدوائر

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة العدل في إقليم كوردستان تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة دوائر الكاتب العدل، يتضمن سلسلة من الإجراءات والضوابط الصارمة المتعلقة بعملية "البصمة والتوقيع"، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين والحد من جرائم التزوير والتلاعب في المعاملات القانونية.

وجاء هذا التعميم بناءً على كتاب رسمي ورد من الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتاريخ 28 نيسان 2026، والذي تضمن توصيات فنية وأمنية لضمان سلامة التوثيقات العدلية.

أبرز ضوابط "البصمة" الجديدة:

وحدد تعميم وزارة العدل جملة من النقاط الواجب اتباعها بدقة عند إجراء البصمة على المعاملات، وهي:

حضور المعني: يجب حضور صاحب المعاملة شخصياً، ويُمنع منعاً باتاً قيام أي شخص آخر بالبصم نيابة عنه.

سلامة الإصبع: التأكد من نظافة الإصبع والتثبت من كونه إصبعاً حقيقياً وليس اصطناعياً أو مغطى بمادة عازلة.

وضوح البصمة: مراعاة كمية الحبر المستخدمة، وتجنب تدوير الإصبع أو اهتزازه لضمان عدم تداخل الخطوط (النقش).

الموقع المخصص: يجب ألا تقع البصمة فوق الكتابة، بل تُوضع في مكان خالٍ أو فوق الاسم أو بجانبه مباشرة.

ترتيب الأصابع: تُستخدم بصمة إبهام اليد اليسرى كخيار أول، وفي حال تعذر ذلك يُستخدم إبهام اليد اليمنى، ثم الأصابع الأخرى تباعاً في حال وجود مشكلة في الإبهامين.

جودة الحبر: يُمنع تكرار البصمة فوق بعضها البعض، وفي حال عدم وضوحها تُعاد بجانبها مع الإشارة لذلك، مع استخدام أحبار باللونين (الأزرق أو الأسود) حصراً.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لتعزيز الشفافية في العمل الإداري والعدلي، وتفويت الفرصة على محاولات التزوير التي قد تمس الممتلكات أو الحقوق القانونية للأفراد.