زلزال بقوة 5,2 درجة يودي بشخصين في جنوب الصين

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر منطقة غوانغشي جنوب الصين الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة ليوتشو في غوانغشي الساعة 00,21 (16,21 بتوقيت غرينتش الأحد)، مضيفةً أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين حتى صباح الاثنين.

وحددت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية هوية المتوفيين بأنهما زوجان - رجل يبلغ 63 عاما وامرأة تبلغ 53 عاما - وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ عن المفقود لا تزال جارية.

وأضافت القناة أن السلطات أجلت أكثر من 7000 شخص من المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها "سي سي تي في" أشخاصا يفرون من مبان شاهقة وأكوام من الأنقاض بجوار منازل مدمرة.

وشوهد عمال الإنقاذ وهم يشقون طريقهم عبر الأنقاض، بينما تحاول كلابهم البحث عن أي أثر لناجين.

كما شوهد عمال الطوارئ وهم يضعون الخوذات ويستخدمون الجرافات لإزالة الأنقاض.

وتُعتبر الزلازل في الصين شائعة نسبيا.

في كانون الثاني/يناير الماضي، ضرب زلزال مدمر منطقة التيبت النائية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني.

