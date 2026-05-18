طقس العراق.. أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب بتساقط أمطار وتصاعد للغبار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية. وأضاف البيان أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، مما يؤدي إلى تصاعد غبار متوسط الشدة في أماكن متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، وتراوح مدى الرؤية بين (6-8) كم، وفي الغبار بين (5-7) كم.

درجات الحرارة العظمى ليوم الثلاثاء:

إقليم كوردستان: دهوك والسليمانية (25)، أربيل (26)، كركوك (30).

المناطق الوسطى: نينوى (29)، صلاح الدين والأنبار (32)، بغداد وديالى (33)، واسط وبابل وكربلاء (34).

المناطق الجنوبية: الديوانية والنجف (35)، المثنى (36)، ميسان وذي قار (37)، البصرة (38).

وتابع البيان أن طقس يوم الأربعاء سيبقى غائماً جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، واستمرار فرصة الأمطار الخفيفة في المناطق الجبلية شمالاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وبقائها مستقرة في المنطقة الوسطى.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الجمعة بطقس صحو إلى غائم جزئي في عموم البلاد، مع درجات حرارة مقاربة لمعدلات اليوم السابق.