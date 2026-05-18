أبعد من مجرد "تعديل المزاج".. دراسات حديثة تكشف فوائد شرب القهوة يومياً

أربيل (كوردستان24)- لم تعد القهوة مجرد طقس صباحي للاستيقاظ وتعزيز التركيز، بل باتت تحتل مكانة بارزة في الأبحاث الطبية كشراب غني بالفوائد الصحية التي تتجاوز مد الجسم بالطاقة. وأظهرت سلسلة من الدراسات الحديثة أن استهلاك القهوة بانتظام قد يلعب دوراً حيوياً في دعم صحة القلب، الجهاز الهضمي، وحتى الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفقاً للبيانات البحثية، يرتبط تناول ما بين كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء يومياً بانخفاض ملحوظ في خطر الوفاة وأمراض الأوعية الدموية. وسجلت الدراسات انخفاضاً في خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 16% لدى من يتناولون كوباً واحداً يومياً، و17% لمن يتناولون كوبين إلى ثلاثة. ومع ذلك، حذر الخبراء من أن إضافة السكر والكريمة قد تحد من هذه المكاسب الصحية، مؤكدين أن العلاقة لا تزال "ترابطية" وتستوجب مزيداً من البحث لإثبات السببية المباشرة.

وفي تطور لافت، كشفت الأبحاث عن دور القهوة في دعم "الميكروبيوم المعوي"، حيث يمتلك شاربو القهوة (سواء العادية أو منزوعة الكافيين) مستويات أعلى من البكتيريا النافعة. ويعزو الباحثون ذلك إلى غنى القهوة بمركبات "البوليفينول" النباتية التي تعمل كمغذيات طبيعية للبكتيريا الصديقة، مما يعزز عملية الهضم والصحة العامة للجهاز الهضمي.

وعلى صعيد الرشاقة، أشارت النتائج إلى أن الكافيين قد يرفع معدل حرق السعرات الحرارية بنسبة تتراوح بين 5% و20% لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد الشرب. كما تسهم القهوة في تعزيز عملية تكسير الدهون وتقليل الشهية إذا ما تناولت قبل الوجبات، مما يجعلها داعماً فعالاً لعمليات التمثيل الغذائي، خاصة لدى الأشخاص الذين يحافظون على أوزان مستقرة.

ربطت التقارير الطبية الاستهلاك المعتدل للقهوة بخفض مخاطر الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المزمنة، تشمل مرض باركنسون، السكري من النوع الثاني، سرطان الكبد والقولون، بالإضافة إلى السكتة الدماغية وفشل القلب.

وفي سياق متصل، أظهرت بعض المؤشرات وجود فوائد محتملة للصحة الجنسية لدى الرجال، حيث ارتبط استهلاك كوبين يومياً بانخفاض بعض المشكلات الصحية، إلى جانب رصد ارتفاع مؤقت في مستويات هرمون التستوستيرون عند تناول الكافيين قبل ممارسة النشاط البدني.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يشدد المختصون على أن تأثير القهوة يختلف من شخص لآخر بناءً على الحالة الصحية ونمط الحياة، مؤكدين أن الاعتدال هو المفتاح للحصول على أفضل النتائج الصحية وتجنب أي آثار جانبية محتملة للكافيين.