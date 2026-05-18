سفين دزيي يشكر الدبلوماسيين الأوروبيين على استئناف مهامهم في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعرب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، عن شكره للدبلوماسيين الأوروبيين على عودتهم إلى ممارسة مهامهم في الإقليم، بعد مغادرتهم لفترة قصيرة بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، مؤكداً استمرار دعم حكومة الإقليم للبعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها وتعزيز العلاقات معها.

وجاء ذلك خلال اجتماع دزيي، مساء أمس الأحد، مع ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من القناصل العامين للدول الأوروبية في إقليم كوردستان.

وأكد دزيي خلال الاجتماع أن إقليم كوردستان ليس طرفاً في الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة، مشدداً على تمسك حكومة الإقليم بخيار السلام والاستقرار والحوار لحل الأزمات.

كما استعرض مسؤول دائرة العلاقات الخارجية نتائج زيارته الأخيرة إلى عدد من الدول الأوروبية، والتي شملت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والنمسا، مبيناً أنه عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في تلك الدول، ومثمناً دور القناصل الأوروبيين في دعم وإنجاح تلك الزيارات.

وتناول الاجتماع أيضاً الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، حيث جدد دزيي تأكيده على سياسة الحياد التي تتبعها حكومة الإقليم وعدم الانخراط في نزاعات المنطقة.

وفي جانب آخر، تطرق دزيي إلى ملف تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية ومشاركة إقليم كوردستان فيها، معرباً عن أمله في حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار ووفقاً للدستور.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، طرح ممثلو الاتحاد الأوروبي والقناصل الأوروبيون أسئلة تتعلق بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأخيرة إلى تركيا، إلى جانب ملفات الطاقة وتصدير النفط والأوضاع الداخلية في الإقليم، حيث قدم دزيي توضيحات بشأن تلك الملفات.