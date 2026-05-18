أربيل تستقبل محافظ النجف والوفد المرافق له لتعزيز التعاون المشترك

أربيل (كوردستان24)- استقبلت محافظة أربيل، مساء أمس الأحد الموافق 17 مايو 2026، محافظ النجف الأشرف، يوسف گناوي، والوفد المرافق له، في مطار أربيل الدولي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات والتنسيق بين المحافظات العراقية.

وكان في استقبال الوفد كل من المهندس الدكتور علي رشيد خوشناو، رئيس مجلس محافظة أربيل، وهێمن قادر، نائب محافظ أربيل، وعدد من أعضاء البرلمان العراقي عن إقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين أربيل والنجف، وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات والتنمية العمرانية، حيث أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بين المدن العراقية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز أواصر التواصل.

كما ركز الطرفان في مباحثاتهما على ضرورة تقوية الروابط الإدارية والتنظيمية بين المحافظتين، وسبل التعاون في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في دفع عجلة التنمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد النجفي رفيع المستوى، خلال فترة إقامته في إقليم كوردستان، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الإقليم لمناقشة ملفات التعاون المشترك.