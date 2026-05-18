بلدية أربيل: المرحلة السابعة لتوزيع الأراضي على الموظفين تنطلق هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس بلدية أربيل عن مستجدات عملية توزيع قطع الأراضي على الموظفين، موضحاً الإجراءات القانونية والفنية المتبعة لتسجيلها وإصدار سندات الملكية (الطابو).

وصرح رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، في لقاء خاص مع موقع "كوردستان 24"، اليوم الأحد، قائلاً: "حتى الآن، وصلت إلينا أسماء 82 ألف موظف مشمول بالتوزيع، وقد أنجزنا توزيع نحو 38,400 قطعة أرض خلال ست مراحل سابقة.

ومن المقرر البدء بتنفيذ المرحلة السابعة خلال الأسبوع الجاري لتوزيع الأراضي على وجبة جديدة من الموظفين".

وحول إجراءات تسجيل الأراضي، أكد هادي أن كافة الأعمال تُنفذ بسرعة بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان. وأوضح: "من الناحية الفنية، تم وضع الخرائط اللازمة للأراضي، ومن الناحية القانونية، تم حسم ملف إطفاء حقوق التصرف لأغلبها وتسجيلها باسم البلدية، كما يجري العمل حالياً على تحديد التعويضات لأصحاب الحقوق الأصليين".

وأشار هادي إلى أن قسماً كبيراً من المعاملات موجود حالياً في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) لغرض تسجيلها رسمياً باسم البلدية، وبعد صدور النتائج، سيتم إبلاغ الموظفين لمراجعة الدوائر المعنية لاستكمال إجراءات التمليك.

وعن الرسوم المترتبة على استلام قطعة الأرض، أوضح رئيس بلدية أربيل أنه "بموجب القانون، يتم استيفاء مبلغ 5,900 دينار عن كل متر مربع من الموظف، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية لقطعة الأرض الواحدة تزيد قليلاً عن مليون دينار عراقي".

واختتم هادي حديثه بالتأكيد على أن عملية التوزيع ستستمر حتى شمول جميع الموظفين المستحقين الذين وردت أسماؤهم في القوائم الرسمية.