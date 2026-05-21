"الغذاء الخارق" من حضارات المايا إلى قائمة اهتمامات خبراء التغذية

أربيل (كوردستان24)- رغم ضآلة حجمها الذي لا يتعدى بضعة مليمترات، استطاعت بذور الشيا أن تحجز مكانة مرموقة كأحد أبرز "الأطعمة الخارقة" (Superfoods) في العصر الحديث. هذه البذور، التي كانت يوماً ما عماداً غذائياً لحضارتي الأزتك والمايا، باتت اليوم تتصدر وصفات الصحة والعافية على منصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بإشادات واسعة من علماء التغذية.

وفي تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، أكد الخبراء أن بذور الشيا ليست مجرد صيحة عابرة، بل هي منجم للعناصر الغذائية. وتوضح أخصائية التغذية المعتمدة، نيكولا لودلام - راين، أن هذه البذور "مصدر ممتاز لدهون أوميغا 3 النباتية، والبروتين الكامل، والألياف، بالإضافة إلى المعادن الحيوية كالكالسيوم والمغنسيوم والحديد".

وقد لخص التقرير خمس فوائد جوهرية تجعل من بذور الشيا إضافة نوعية للنظام الغذائي اليومي:

1- سلاح فعال لإدارة الوزن

تعد بذور الشيا حليفاً قوياً لمن يسعون لخسارة الوزن؛ فبفضل غناها بالألياف والبروتين، تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة. وتشير أخصائية التغذية جينا هوب إلى دراسة نُشرت عام 2017، أظهرت أن إدراج الشيا في النظام الغذائي ساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية اليومية بنسبة تصل إلى 25%. وتعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم، مما يقلل نوبات الجوع المفاجئة.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بمحتواها العالي من الألياف، تعمل الشيا كمغدٍ للبكتيريا النافعة في الأمعاء. ويوصي الخبراء بنقعها في الماء أو الحليب قبل تناولها؛ حيث تمتص البذور ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها من السوائل، متحولة إلى قوام هلامي يسهل عملية الهضم ويساعد في تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء.

3- درع واقية للقلب والشرايين

تساهم بذور الشيا في حماية القلب بفضل احتوائها على حمض "ALA" الدهني (نوع من أوميغا 3 النباتي). وأثبتت الأبحاث أن هذا الحمض يساعد في خفض الالتهابات والدهون الثلاثية وضبط ضغط الدم. ورغم أن نوع "أوميغا 3" الموجود فيها يختلف عن ذلك الموجود في الأسماك، إلا أنه يلعب دوراً حيوياً في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة.

4- منجم لمضادات الأكسدة والشيخوخة

تحتوي البذور على مركبات قوية مثل حمض الكلوروجينيك والكيرسيتين، وهي مضادات أكسدة تعمل على حماية الخلايا. وتشير الدراسات إلى أن هذه المواد قد تحسن صحة البشرة عبر مقاومة الإنزيمات المرتبطة بالشيخوخة، فضلاً عن دور حمض الكلوروجينيك في تحسين مقاومة الإنسولين، مما يقي من السمنة والسكري من النوع الثاني.

5- دعم التوازن الهرموني لدى النساء

تبرز بذور الشيا كداعم طبيعي لصحة المرأة؛ حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن أحماض أوميغا 3 الموجودة فيها قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وخفض مستويات التستوستيرون لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما أظهرت دراسات أخرى فوائدها في خفض الدهون الثلاثية لدى النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

للحصول على أقصى استفادة، يُفضل دمج بذور الشيا ضمن نظام غذائي متوازن، سواء عبر إضافتها للمربى الطبيعي، أو تحضير "بودينغ الشيا" بنقعها طوال الليل، لضمان امتصاص كامل عناصرها الغذائية الفريدة.