محافظة أربيل تقرُّ خطة طوارئ موسّعة لمكافحة حرائق الصيف

أربيل (كوردستان 24)- ترأّس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة، خُصص لإقرار خطة استباقية شاملة لحماية الغابات، المحاصيل الزراعية، والأماكن العامة من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف المقبل، وتوجيه الجهات المعنية بالمباشرة الفورية بتنفيذ تدابير "خطوط عزل النيران" لحماية الأرواح والممتلكات.

وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ هيمن قادر، وقائممقام قضاء المركز، إلى جانب مديري العموم لقطاعات شرطة الغابات، الزراعة، البلديات، الشرطة المحلية، الآسايش، والدفاع المدني؛ حيث ركّزت المداولات على آليات التنسيق المشترك لرفع الجاهزية الميدانية للتعامل مع طوارئ الصيف.

وأوضح محافظ أربيل خلال الاجتماع، أن الوفرة المطریة الكبيرة التي شهدها الموسم الحالي أسهمت في تلاشي شبح الجفاف، لكنها أدت في الوقت ذاته إلى نمو كثيف وواسع للغطاء النباتي في السهول وسفوح الجبال.

مؤكداً أن جفاف هذه الأعشاب مع ارتفاع درجات الحرارة يشكل تهديداً مباشراً لنشوب حرائق واسعة في حقول المزارعين والمحميات البيئية، مما يستدعي تدخلاً وقائياً عاجلاً.

وتمخض الاجتماع عن جملة من التوجيهات الملزمة، أبرزها البدء الفوري بحملات تنظيف واسعة للمساحات المحيطة بالقرى، البلدات، الحقول الزراعية، والجزرات الوسطية للطرق العامة.

كما أقرت المحافظة خطة لرفع درجة التأهب القصوى لفرق الدفاع المدني والآليات البلدية، مع البدء بحملة تفتيش ميدانية شاملة للشبكات والمنظومات الكهربائية في الأسواق الشعبية والمستودعات التجارية الكبرى لتفادي حوادث التماس الكهربائي.

وفي ختام الاجتماع، أطلقت المحافظة نداءً إلى المواطنين، والسياح، وسائقي المركبات، دعتهم فيه إلى إبداء أعلى درجات المسؤولية أثناء التنزه في المصايف، والتحقق من الإخماد التام للنيران قبل مغادرة المواقع.

مهيبةً بالجميع الامتناع عن إلقاء أعقاب السجائر أو المخلفات الزجاجية والمعدنية التي تفعل بفعل حرارة الشمس المباشرة كعدسات مسببة للاشتعال، وذلك حفاظاً على السلامة العامة والبيئة المستدامة للمحافظة.