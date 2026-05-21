طقس العراق.. توقعات بارتفاع في درجات الحرارة وتساقط الأمطار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام المقبلة، مرجحة تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتذبذب في الهطولات المطرية في المناطق الشمالية.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، لاسيما في الأقسام الجبلية. وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً قليلاً في الوسط، وانخفاضاً في الجنوب، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها في الشمال.

درجات الحرارة العظمى ليوم الجمعة:

المناطق الجنوبية: البصرة وميسان (37)، المثنى (36)، ذي قار والنجف والديوانية وواسط (35).

المناطق الوسطى: نينوى (29)، كربلاء وبابل (33)، بغداد وديالى وصلاح الدين (32)، الأنبار (31).

إقليم كوردستان: كركوك (30)، أربيل (27)، السليمانية (26)، دهوك (25).

وأضافت الهيئة أن طقس يوم السبت سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة (بضع درجات) في المنطقتين الوسطى والشمالية، وارتفاعاً طفيفاً في المنطقة الجنوبية، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.

أما يوم الأحد، فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع في عموم البلاد، مع فرصة لتجدد زخات المطر الخفيفة في المناطق الجبلية شمالاً.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الاثنين المقبل صحواً في جميع محافظات العراق، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مقابل انخفاض "بضع درجات" في المنطقة الشمالية.