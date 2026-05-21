نمو متصاعد في توفير فرص العمل لخريجي جامعات إقليم كوردستان منذ 2023

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. آرام محمد قادر، اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2026، أنه تم توفير 4100 فرصة عمل لخريجي الجامعات والمعاهد في القطاع الخاص، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال مراكز التطوير المهني (CDC) في جامعات كوردستان.

وجاء تصريح وزير التعليم العالي هذا خلال زيارة أجراها إلى منطقة بادينان واجتماعه مع مجلس جامعة دهوك التقنية.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس جامعة دهوك التقنية إيجازاً عن الإنجازات، والتطور العلمي، والمشاريع التي تنفذها الجامعة كجزء فاعل ومؤثر في المجتمع الكوردستاني.

من جانبه، أكد د. آرام محمد قادر على الأهمية البالغة لهذا النوع من الجامعات، قائلاً: "إن المهمة الأساسية للجامعات التقنية تكمن في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية لسوق العمل الكوردستاني، بالتزامن مع ربط مناهج وبرامج التعليم العالي بالمتطلبات الفعلية للسوق".

وثمّن وزير التعليم العالي عالياً جهود وأعمال الجامعات التقنية بشكل عام، وجامعة دهوك بشكل خاص، مؤكداً تقديم دعمه الكامل لمشاريعها، والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجهها.

كما استعرض الاجتماع التطور التصاعدي لعملية توفير فرص العمل للخريجين عبر الجامعات عاماً بعد عام، حيث تشير الإحصاءات إلى توفير 911 فرصة عمل في عام 2023، لترتفع إلى 1288 فرصة عمل في عام 2024، وتصل إلى 1901 فرصة عمل في عام 2025.