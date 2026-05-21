المجلس البحري الدولي يحذّر: إزالة الألغام من هرمز ستستغرق أسابيع

أربيل (كوردستان24)- أكد المجلس البحري الدولي، ومجلس بحر البلطيق، اليوم الخميس 21 أيار/ مايو 2026، أن عملية إزالة الألغام من المضيق ستستغرق أسابيع، كما أشارت المنظمتان أن المسيرات الإيرانية أيضاً، باتت تشكل خطراً على حركة السفن في هذا الممر الاستراتيجي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

كما أشارت تحذيرات المنظمتين، إلى أن عودة الشحن عبر هرمز بحاجة إلى ضمانات.

يذكر أن المجلس البحري الدولي تابع للأمم المتحدة، فيما يُعد مجلس البلطيق والملاحة البحرية أحد أكبر جمعيات الشحن الدولية التي تمثل مالكي السفن في العالم.

كانت إيران أعلنت أنها عززت خلال الفترة الماضية سيطرتها على "هرمز" عبر فرض آلية جديدة ونقاط تفتيش واتفاقيات عبور ورسوم.

فيما لفتت مصادر مطلعة إلى أن الآلية الإيرانية الجديدة، شملت نظاما متدرجا يعطي الأفضلية للسفن المرتبطة بحليفتيها روسيا والصين، تليها دول مثل الهند وباكستان التي تربطها علاقات وثيقة بطهران، ثم اتفاقات بين الحكومات تسمح بمرور ناقلات الشحن، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

بينما أوضحت طهران أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، اللتين شنتا هجمات جوية على إيران في أواخر شباط، لا يجوز لها عبور المضيق.

يشار إلى أنه منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، شلت الحركة في هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً بسبب التهديدات الإيرانية.

في المقابل، عمدت الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري خانق على الموانئ الإيرانية، مانعة أي سفينة من الخروج أو الدخول إليها.