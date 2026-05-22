لأعمال الصيانة.. تعليق حركة السفر عبر منفذ "زێت" الدولي مع تركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية منفذ "زێت" الدولي، اليوم، عن إيقاف حركة المرور والسفر أمام المواطنين والسياح لمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب أعمال ترميم وصيانة الطرق في الجانب التركي من الحدود.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن حركة السفر عبر المنفذ ستتوقف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22 أيار 2026 ولمدة يوم واحد. وأضاف البيان أنه نظراً لكون يومي السبت والأحد يمثلان العطلة الرسمية للمنفذ، فإن الإغلاق سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 25 أيار، حيث سيُستأنف العمل واستقبال المسافرين بشكل طبيعي.

وحول أسباب هذا الإجراء، أوضحت إدارة المنفذ أن "الجانب التابع لإقليم كوردستان (منفذ زێت) لا يعاني من أي مشاكل فنية أو إدارية، إلا أن قرار الإغلاق جاء بناءً على طلب من إدارة منفذ (دەرەجیک - Derecik) في الجمهورية التركية، نظراً لانشغالهم بأعمال صيانة وتأهيل الطرق المؤدية إلى المنفذ في جانبهم".

يُذكر أن منفذ "زێت" الدولي يعد أحد المعابر الحدودية الاستراتيجية التي تربط بين إقليم كوردستان وتركيا، ويشهد حركة يومية كثيفة للمسافرين والسياح الذين يتنقلون بين الجانبين لأغراض مختلفة.