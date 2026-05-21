العراق يرفض تحويل أراضيه لساحة اعتداء على الجيران ويفتح تحقيقاً موسعاً

أربيل (كوردستان24)- جدد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي الخميس، إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً عن تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات تلك الهجمات والتأكد من احتمالية استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لها.

وقال الزيدي، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نكرر إدانتنا لهذه الأعمال الإجرامية التي استهدفت الشقيقتين السعودية والإمارات"، مشيراً إلى أنه وجه خلال الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للكشف عن التفاصيل والحقائق المحيطة بهذه الاعتداءات.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية التنسيق مع دول الجوار في هذا الصدد، قائلاً: "يجب أن يكون تحقيقنا مشتركاً وبالتعاون مع السعودية والإمارات، لكي نطلع على كافة الأدلة ونحدد ما إذا كانت الأراضي العراقية قد استُخدمت في هذه الهجمات أم لا".

وأضاف الزيدي أن هذه الخطوة تهدف إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة بحق المتورطين في حال ثبوت تورطهم".

وفيما يخص السياسة الخارجية لبلاده، أكد علي زيدي موقف العراق الثابت برفض استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على "الدول الشقيقة والصديقة". كما أوضح أن حكومته تسعى جاهدة لتحويل العراق إلى منطقة آمنة تلتقي فيها المصالح المشتركة، بدلاً من أن يكون مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

تأتي هذه التحركات الرسمية من جانب بغداد عقب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع في السعودية والإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، تلتها تصريحات لمسؤولين في البلدين تشير إلى أن الطائرات المسيرة قد انطلقت من الأراضي العراقية.