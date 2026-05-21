طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً موجة ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار، مع فرص لتساقط أمطار في المناطق الشمالية.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وسجلت المحافظات الجنوبية أعلى معدلاتها، حيث من المتوقع أن تصل في البصرة وذي قار إلى 39 درجة مئوية، بينما تتراوح في العاصمة بغداد وديالى عند 36 درجة، وفي المناطق الشمالية (دهوك والسليمانية) عند 28 درجة مئوية.

وبحسب البيان، فإن طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية ظهراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والجنوب واستقرارها في الوسط.

وأشار التقرير إلى أن يوم الاثنين سيشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وانخفاضاً بضع درجات في الشمال والجنوب، مع طقس صحو إلى غائم جزئي. أما يوم الثلاثاء المقبل، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية، وثباتها في بقية الأنحاء.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت:

البصرة وذي قار: 39 درجة مئوية.

النجف، الديوانية، ميسان، المثنى: 38 درجة مئوية.

كربلاء، بابل، واسط: 37 درجة مئوية.

بغداد وديالى: 36 درجة مئوية.

الأنبار وصلاح الدين: 35 درجة مئوية.

نينوى وكركوك: 32 درجة مئوية.

أربيل: 30 درجة مئوية.

دهوك والسليمانية: 28 درجة مئوية.