وساطة باكستانية بين طهران وواشنطن: مباحثات في إيران حول مقترحات أمريكية لاتفاق جديد

أربيل (كوردستان24)- للمرة الثانية خلال أيام، شهدت العاصمة الإيرانية طهران اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، لمناقشة مقترحات قدمتها واشنطن تهدف إلى حل الخلافات القائمة، وسط تقارير إعلامية تشير إلى جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد عبر الوساطة الباكستانية.

وجاء اجتماع يوم الجمعة، 22 مايو 2026، استكمالاً للمباحثات التي بدأت فور وصول الوزير الباكستاني إلى طهران يوم الأربعاء الماضي. ووفقاً للمعلومات المسربة، فقد ركز الطرفان على دراسة المقترحات الأمريكية المتعلقة بسبل معالجة القضايا العالقة وآليات التوصل إلى صيغة توافقية بشأن النقاط الخلافية.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن باكستان تلعب دور "الوسيط النشط" بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى أن عملية تبادل الرسائل مستمرة بهدف بلورة إطار عمل شامل لاتفاق مستقبلي.

من جهتها، كشفت مصادر باكستانية أن زيارة محسن نقوي الحالية تأتي لتمهيد الطريق نحو الوصول إلى نتائج نهائية. وأضافت المصادر أنه في حال نجاح هذه الجولة من المباحثات، فمن المتوقع أن يقوم قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، بزيارة رسمية إلى طهران لإضفاء طابع رسمي على التفاهمات.

وتشير آخر المعطيات إلى أن الأطراف باتت "قريبة جداً" من التوصل إلى اتفاق، رغم بقاء بعض التفاصيل الفنية والدقيقة التي لا تزال محل نقاش ولم يتم حسمها بشكل نهائي بعد.