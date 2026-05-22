عضو في الكونغرس: الكورد حليف استراتيجي للأمن القومي الأمريكي وضمان السلام العالمي

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو الكونغرس الأمريكي، دون باير، على متانة وعمق العلاقات التي تجمع بين واشنطن والشعب الكوردي، واصفاً الكرد بأنهم حليف استراتيجي ورئيسي في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفي الجهود الرامية لضمان السلام العالمي.

وفي تصريح أدلى به لشبكة "كوردستان 24"، استعرض باير تاريخ العلاقات بين الجانبين، قائلاً: "باعتقادي، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الكوردي قوية دائماً؛ فقد أثبت الكورد أنهم حليف حيوي لأمننا القومي وللمساعي الهادفة إلى بناء عالم يملؤه السلام".

وحول التنسيق العسكري والعمل الميداني المشترك بين واشنطن والقوات الكوردية، شدد عضو الكونغرس على النتائج المحققة قائلاً: "لقد نجحنا معاً في دحر تنظيم داعش، وأتطلع إلى تعزيز هذا التعاون والعمل بشكل وثيق في السنوات المقبلة".

وفي سياق آخر، أثنى دون باير على الدور الإيجابي للجالية الكوردية المقيمة في الولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لإسهاماتهم بالقول: "نحن فخورون بالكورد الذين يحملون الجنسية الأمريكية؛ فهؤلاء الذين يأتون إلى هنا ليصبحوا جزءاً من المجتمع الأمريكي، يجلبون معهم تقاليدهم وتاريخهم العريق، وهم بالفعل مبعث فخر واعتزاز لنا".