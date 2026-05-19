تحت إشراف مسرور بارزاني.. توزيع المساعدات على نحو 4000 ناجٍ إيزيدي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الإشراف المالي الخاصة برئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قائمة جديدة تشمل تقديم مساعدات مالية وإنسانية لـ 3590 ناجياً وناجية من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدةً استمرار الجهود الحكومية لدعم المتضررين.

وقالت اللجنة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن عملية التوزيع ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة المقبل (22 أيار 2026) وتستمر حتى الاثنين (25 أيار).

مشيرةً إلى تخصيص أربعة مواقع مختلفة لإتمام العملية لتسهيل الإجراءات ومنع الازدحام.

وأوضحت اللجنة أن المبادرة تجري بإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء وبالتنسيق مع "مركز لالش الثقافي والاجتماعي" المعني بشؤون الناجين والناجيات من الإخوة الإيزيديين.

وأضافت أن هذا البرنامج الإنساني يدخل عامه الثاني بنجاح في تموز/يوليو المقبل، حيث اتسمت آلية العمل طوال الفترة الماضية بالشفافية المطلقة والانتظام دون تسجيل أي عقبات لوجستية.

تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان عبر مكتب رئيس الوزراء، لتقديم الدعم اللامحدود للنازحين والناجين من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، مع التركيز على المكون الإيزيدي، بهدف تخفيف المعاناة الحياتية عن كاهلهم وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم والمساعدة في إعادة دمجهم في المجتمع.