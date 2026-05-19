بعثة الحج: جميع حجاج كوردستان وصلوا مكة بسلام وأوضاعهم الصحية ممتازة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المسؤول الإعلامي لبعثة وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان لموسم الحج 2026، رۆژگار جعفر، أن أكثر من خمسة آلاف حاج من إقليم كوردستان وصلوا بسلام إلى مكة المكرمة، وأن وضعهم الصحي في أفضل حالاته.

وفي الوقت نفسه، كشف عن وضع خطة محكمة لتفويج الحجاج إلى مشعرَي عرفات ومِنى، على أن يرافقهم الفريق الطبي خلال ذلك.

وقال جعفر في تصريحٍ لكوردستان 24، اليوم الثلاثاء، إن 5 آلاف و120 حاجاً من إقليم كوردستان وصلوا بسلام إلى السعودية، (ألفين و368 امرأة، وألفين و752 رجلاً) جميعهم الآن في مدينة مكة.

وبخصوص خطط يوم عرفة، أوضح المسؤول الإعلامي لبعثة وزارة الأوقاف أن عملية نقل هذا العدد الكبير من الحجاج ستكون عبر حافلات خاصة ووفقاً لبرنامج منظم باتجاه جبل عرفات، ومن ثم إلى مِنى ومزدلفة.

وأشار أيضاً إلى أنه للإشراف على هذه العملية الكبرى، "يتواجد في الميدان 48 موظفاً من وزارة الأوقاف و105 شركات، إلى جانب 31 مرشداً دينياً و3 مفتين يقدمون الإرشادات الشرعية للحجاج. كما يضم الطاقم أربع موظفات لتقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات لحاجاتنا من النساء".

الوضع الصحي للحجاج وخطوة غير مسبوقة

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، زفّ المسؤول الإعلامي للبعثة البشرى بأن صحة جميع الحجاج "ممتازة جداً"، ولم يتم تسجيل أي حالة غير مرغوب فيها حتى الآن.

وفي هذا السياق قال: "يرافق الحجاج 23 طبيباً متخصصاً ومساعداً طبياً. وقد تم افتتاح عيادة طبية خاصة تعمل على مدار 24 ساعة وفق جدول يومي لتقديم العلاج، كما أن جميع الأدوية اللازمة متوفرة بين أيديهم".

ومن بين الخطوات الفريدة التي اتخذتها بعثة إقليم كوردستان في عملية الحج لهذا العام، هي نقل الخدمات الطبية إلى جبل عرفات.

وحول هذا الأمر قال جعفر: لقد اتخذ فريقنا الطبي كافة الاستعدادات لنقل الأدوية والمستلزمات معهم إلى جبل عرفات، لكي يتم التعامل مع أي حالة طارئة فوراً - لا سمح الله -. ويحق لنا أن نقول بفخر إنه باستثناء إقليم كوردستان، لم يستعد الفريق الطبي لأي دولة أخرى بهذه الطريقة لنقل الأدوية إلى مشعر عرفات".

جودة الفنادق والطعام الكوردي

وبشأن خدمات الإقامة، أكد المسؤول في وزارة الأوقاف أن حجاج كوردستان تم إسكانهم في أحد أفضل الفنادق في مدينة مكة، في موقع قريب جداً من الحرم، حيث يمكن للحجاج التنقل والذهاب والإياب بسهولة ودون مشاكل خلال 20 دقيقة تقريباً.

وفيما يخص تأمين الطعام، أشار إلى توفير ثلاث وجبات طعام بجودة عالية للحجاج، قائلاً: "لقد جلبنا أربعة طهاة ماهرين من أربيل، يقومون يومياً بإعداد الطعام بالنكهة الكوردية. وفي إعداد الأطعمة، تمت مراعاة الوضع الصحي للحجاج بدقة، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويقوم أطباؤنا يومياً بالإشراف على الأطعمة وفحصها للتأكد من سلامتها الصحية".

الشفافية ورسالة إلى عوائل الحجاج

ولمنع أي شائعات أو أخبار مضللة، شدد جعفر على مبدأ الشفافية قائلاً: "نحن متواجدون في الميدان؛ ولا سمح الله في حال انتشار أي شائعة تخص الحجاج أو عملية الحج لهذا العام، فسوف نكشف الحقائق للرأي العام مباشرة بالصوت والصورة (الفيديو) وميدانياً عبر الصفحة الرسمية للوزارة".

ووجه المسؤول الإعلامي لبعثة وزارة الأوقاف رسالة طمأنينة إلى شعب كوردستان قائلاً: "نطمئن مواطني إقليم كوردستان وذوي الحجاج بأن أحباءهم في أيدٍ أمينة جداً، ونحن ككادر وزارة الأوقاف نتشرف بخدمتهم، ولن ندخر جهداً في توفير الراحة لهم، إلى حين عودتهم بسلام وبحج مقبول إلى أرض الوطن".