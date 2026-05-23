العراق يعتزم نقل تجربة مشروع "روناكي" من إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يَسعى العراق إلى نقل تجربة مشروع "روناكي" من إقليم كوردستان، حيث يتمتع حالياً أكثر من 85% من سكان الإقليم بكهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تشمل التغطية كامل الإقليم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقاً لإحصاءات مشروع "روناكي" في إقليم كوردستان، فقد تم توفير كهرباء على مدار 24 ساعة لنحو 6 ملايين شخص، وهو ما يتجاوز 85% من إجمالي سكان الإقليم، وتستمر العملية لتشمل المناطق المتبقية.

وبموجب قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان، فإن جميع المشتركين في المنازل (القطاع السكني) الذين ينضمون لأول مرة إلى مشروع "روناكي"، سيستفيدون من خصومات بنسب 50%، و25%، و15% على قوائم جباية الكهرباء للشهور الثلاثة الأولى، وذلك كجزء من مرحلة انتقالية للتكيف مع أسعار الكهرباء الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف تشغيل أكثر من 5,900 مولدة كهرباء أهلية في الأحياء السكنية، وهو ما يعادل نحو 85% من إجمالي المولدات في كوردستان.

وتخطط حكومة إقليم كوردستان لإيقاف تشغيل أكثر من 7,000 مولدة بحلول نهاية عام 2026.

وساهم مشروع "روناكي" -من خلال إيقاف تشغيل هذه المولدات- في خفض إنبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) في أجواء إقليم كوردستان بأكثر من مليون و100 ألف طن سنوياً.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أنها أعادت مبالغ خصومات بلغت قيمتها 3.2 مليار دينار للمشتركين المنزليين في قوائم شهر آذار/مارس الماضي، وذلك ضمن إطار خصم بنسبة 20% عند الدفع عبر نظام القائمة الإلكترونية (e-پسوولە).

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أنشأت مشروع القائمة الإلكترونية (e-پسوولە) بهدف تقديم تسهيلات كاملة للمواطنين ورقمنة النظام المالي.

حيث أوضحت وزارة الكهرباء أن نظام الفوترة الجديد الخاص بها هو جزء من مشروع "روناكي"، ويهدف إلى تحسين الخدمات وعملية إصدار القوائم عبر نظام موحد.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن مشروع القائمة الإلكترونية (e-پسوولە) للدفع الرقمي في 10 شباط/فبراير 2026، وهو برنامج معتمد ومصادق عليه من قبل البنك المركزي العراقي (CBI).