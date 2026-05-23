زراعة كوردستان تصدر إرشادات وقائية ضد "الحمى النزفية" وتوضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة مرض "الحمى النزفية"، كاشفة في الوقت ذاته عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية.

وقال مستشار الوزارة، نبز رفعت، في تصريح صحفي، إن أعراض الإصابة بالحمى النزفية لدى المواشي قد تكون غير واضحة وخادعة، حيث تقتصر على علامات خفيفة ومؤقتة مثل الخمول، وفقدان الشهية، والارتفاع المؤقت في حرارة الحيوان.

وأوضح رفعت أن الفيروس يبقى نشطاً داخل دميّة الحيوان لمدة سبعة أيام، مما يتطلب مراقبة بيطرية مشددة خلال هذه المدة.

وفي إطار التوعية الصحية، وجهت الوزارة إرشاداً عاجلاً للمواطنين يقضي بضرورة الاحتفاظ باللحوم الطازجة داخل البرادات في درجة حرارة (4°C) لمدة 24 ساعة كاملة قبل استهلاكها.

مؤكدة أن هذه الخطوة كفيلة بالقضاء التام على الفيروس وجعل اللحوم آمنة للصحة العامة.

كما شددت الوزارة على حظر الذبح العشوائي في المنازل والشوارع، وحصره فقط داخل المسالخ والمجازر المجازة رسمياً.

وثمّن مستشار الوزارة الالتزام العالي لمواطني الإقليم، واصفاً مستوى الوعي الصحي والثقافي في كوردستان بالمتقدم مقارنة بالمناطق المحيطة، نظراً للاستجابة المستمرة للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية المستوردة، أكد رفعت أن جميع المواشي الخارجيّة تخضع لإجراءات حجر صحي صارمة بموجب القوانين النافذة، مشيراً إلى إتلاف أي شحنات يثبت إصابتها بأمراض مزمنة.

وعزا رفعت الارتفاع الحالي في أسعار اللحوم الحمراء إلى إغلاق بعض المنافذ الحدودية والمطارات، فضلاً عن تراجع المخزون الإستراتيجي للمواشي في المنطقة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة ملحوظة في الطلب على اللحوم المجمدة المستوردة كبديل متاح في الأسواق.