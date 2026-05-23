قبل عيد الأضحى.. بغداد تُرجّح إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار

أربيل (كوردستان 24)- تتجه الأنظار نحو ملف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، وسط توقعات بصرف رواتب شهر أيار/مايو قبل حلول عيد الأضحى، وذلك عقب تحركات دبلوماسية أجراها رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود التي بذلها مسرور بارزاني خلال لقاءاته مع المسؤولين في بغداد، حيث شدد على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، وفي مقدمتها ملف الرواتب باعتباره حقاً أساسياً للمواطنين، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وبما يضمن صرفها في وقتها المحدد.

ونقلت مصادر خاصة لـ”كوردستان24” أن الحكومة الاتحادية قررت، في إطار ما وصفته بحسن النية تجاه زيارة رئيس حكومة الإقليم، إطلاق التمويل اللازم لرواتب شهر أيار خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل حلول العيد.

في السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان أن الاستعدادات الفنية مستمرة.

مشيرة إلى أنه “فور وصول التمويل من بغداد سيتم نشر جدول توزيع الرواتب بشكل فوري”، مع التأكيد على أن الهدف هو تمكين الموظفين والمتقاعدين من استلام مستحقاتهم قبل العيد.