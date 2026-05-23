رئيس الحكومة يواصل لقاءاته في بغداد ويجتمع مع رئيس مجلس النواب

أربيل (كوردستان 24)- مواصلةً للقاءاته في بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 23 أيار (مايو) 2026، مع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

وشهد الاجتماع التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية مهمة تُعنى بخدمة سائر المكونات وحل المسائل الخلافية.

كذلك تبادل الجانبان التأكيد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور.

حيث جرى التشديد على أهمية صياغة وتشريع حزمة من مشاريع القوانين الوطنية الكفيلة بصون وحماية حقوق كافة المكونات على أساس احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.