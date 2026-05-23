مسرور بارزاني يعلن التوصل لتفاهمات جيدة مع الزيدي والحلبوسي في أولى محطات زيارته لبغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لقاءاته الأولية مع المسؤولين في العاصمة الاتحادية بغداد بـ "الإيجابية والمثمرة".

مؤكداً التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا العالقة والملفات المالية وضمان الحقوق الدستورية للإقليم.

وقال مسرور بارزاني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، في مستهل زيارته الرسمية إلى بغداد والتي تستمر يومين: "إن الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، سارت بأجواء جيدة، وتناولت بعمق جملة من الملفات الحيوية التي تحكم العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأوضح رئيس حكومة الإقليم أن المباحثات شهدت تفاهماً متبادلاً حول العديد من النقاط الخلافية، كاشفاً عن عزم الوفد الكوردستاني إجراء لقاءات ومبادرات أوسع مع مختلف القوى والأطراف السياسية في العاصمة خلال الساعات المقبلة لاستكمال هذه التفاهمات وبناء أرضية صلبة للاتفاق.

وفيما يتعلق بملف مستحقات موظفي الإقليم، شدد مسرور بارزاني على الموقف الثابت لحكومته بضرورة إبعاد القضايا المعيشية عن التجاذبات السياسية.

وقال: أكدنا صراحة على عدم جواز خلط ملف الرواتب بأي خلافات أو ملفات أخرى، وأن وضع الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان يجب أن يعامل بإنصاف تماماً كباقي المواطنين في سائر المحافظات العراقية".